İnegöl'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İnegöl ilçesinde park halindeki tıra çarpan 18 yaşındaki otomobil sürücüsü M.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücü ehliyetsiz olduğu için 40 bin lira para cezası alacak.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. (18) yönetimindeki 43 NY 099 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde park halindeki 16 PC 597 plakalı tıra çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen M.K'ye 40 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Kadir İnci