Haberler

Arkadaşına kullanması için verdiği otomobilini, kurşunlanmış halde buldu

Arkadaşına kullanması için verdiği otomobilini, kurşunlanmış halde buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet H.'nin arkadaşına verdiği otomobil park halindeyken kurşunlandı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet H. (45), arkadaşına kullanması için verdiği otomobilini, park halinde kurşunlanmış halde buldu. Aracın park halindeyken hedef alınmadığı belirlenirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenimahalle Katip Sokak'ta meydana geldi. Mehmet H. iddiaya göre, 15 DG 843 plakalı otomobilini dün kullanması için arkadaşına verdi. Yine iddiaya göre arkadaşı, işlerini hallettikten sonra Mehmet H.'nin otomobilini aldığı sokağa park edip, anahtarı teslim etti. Sabah işe gitmek için park halindeki otomobilinin yanına gelen Mehmet H., kurşun izlerini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, otomobile tabancayla ateş açıldığı ve 6 mermi isabet ettiği tespit edildi. Park halindeyken hedef alınmadığı belirlenen otomobili, kullanmak için alan kişi, ifadesine başvurulmak üzere aranırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
title