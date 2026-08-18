Bursa'da Park Halindeki Araç Alevlere Teslim Oldu
BURSA’da, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
BURSA'da, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Küçükbalıklı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralının olmadığı yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
-Haber-Kamera: Cennet PORSUK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı