Bursa'da palet fabrikasında yangın
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada beslenen güvercinler çalışanlar tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Palet fabrikasında beslenilen güvercinler çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Alevleri gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, yanan palet fabrikasında beslenilen güvercinler, çalışanlar tarafından kümesten çıkarılarak kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

