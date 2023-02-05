Bursa'da otoyolda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı (2) Güncel Haberler ?KAZA KAMERADAİstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi mevkinde 4 otomobilin karıştığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı kaza, otoyoldaki güvenlik kamerasına yansıdı. ? KAZA KAMERADA İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Selçukgazi mevkinde 4 otomobilin karıştığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı kaza, otoyoldaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özlem Savun'un (37) kullandığı 34 ZM 9005 plakalı otomobilin, bariyerlere çarptıktan sonra yolda savrularak, daha önce kaza yaparak sağ şeritte duran Yakup Terzi (57) yönetimindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil ile ona yardım için duran Bünyamin Sivri (34) idaresindeki 34 BLK 062 plakalı otomobil ve Şehmuz Karabulut idaresindeki 34 NK 7990 plakalı otomobillerle yanında bekleyenlerin arasına daldığı görüldü. Otomobil başında bekleyenlerin, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak otoyola düştüğü anlar kameraya yansıdı. ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU 4 otomobilin karıştığı kazada Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (47), Naz Terzi (15) ile Betül Nur Terzi (25) yaşamını yitirirken, otomobil sürücüleri Yakup Terzi, Özlem Savun, Bünyamin Sivri ile yolcular Defne Naz Savun (8), Özer Yağız Savun (10), Reyhan Mahmasahatova (31) ile Sercan Çalık (34) yaralandı. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bursa İzmir Güncel Haberler

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