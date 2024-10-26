Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Mehmet Aziz Bağlayan hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü.
Osman Ç. idaresindeki 16 ALR 076 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Aziz Bağlayan'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bağlayan, yol kenarına savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Aziz Bağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Osman Ç. ise polislerce gözaltına alındı.