Bursa'da Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 2 Yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile panelvan çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
M.M. (46) idaresindeki 58 FY 604 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolu Yolağzı Kavşağı'nda Ü.B. yönetimindeki 09 US 791 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücü M.M ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.M. (59) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel