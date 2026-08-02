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Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle merkezinde seyir halinde olan Hakan B. (40) yönetimindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanıp, ters döndü. Kazada sürücü Hakan B. ile otomobilde bulunan Ersan A. ve Bünyamin K. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, çevredeki mevsimlik işçilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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