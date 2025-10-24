Haberler

Bursa'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 16 BOR 232 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolunda karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 34 CRR 048 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan T.T. ve Ö.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
