BURSA'DA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 2 YARALI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Kazım Yeşil (53) idaresindeki 16 KGH 34 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Duygu Hoşgör (33) yönetimindeki 16 BNA 28 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Kazım Yeşil yaralanırken, Duygu Hoşgör de otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Duygu Hoşgör, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duygu Hoşgör'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)