Bursa'da Otomobil Direğe Çarptı: 3 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil direğe çarparak devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan S. (24) idaresindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, Ahmet Akyollu ile Altay caddelerinin kesişiminde kontrolden çıkarak trafik lambası direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, ters dönen araçta sürücü ile Nihat İ. (37) ve Adem S. (19) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.