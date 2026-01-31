Haberler

İnegöl'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

İnegöl'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa istikametine seyreden Y.A. idaresindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yolcular E.A. ve U.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

