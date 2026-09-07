Bursa’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan otluk yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 20 dönümlük alanda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 20 dönüm alanda hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı