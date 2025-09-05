Haberler

Bursa'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bir ot yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi inceleniyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL,Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
