Bursa'da Ortaokulda Şekerle Zehirlenme Şüphesi

Güncelleme:
Bursa'da Hamzabey Ortaokulu'nda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu'nda meydana geldi. Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
