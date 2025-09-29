Bursa'da Ortaokul Öğrencileri Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler için okulda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel