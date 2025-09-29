Haberler

Bursa'da Ortaokul Öğrencileri Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler için okulda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ortaokuldaki 6 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hamzabey Ortaokulunda eğitim gören 6 öğrenci, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Çevredeki hastanelere sevk edilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
