Son dakika: (DRONE) - Ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gelişmesine göre GÖRÜBNTÜ DÖKÜMÜ: Yangın bölgesinden ve müdahaleden drone görüntüleri Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
GÖRÜBNTÜ DÖKÜMÜ:
Yangın bölgesinden ve müdahaleden drone görüntüleri Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgeden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözle müdahaleye başladı.
Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.