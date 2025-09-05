Haberler

Bursa'da Ormanda Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Bursa'da Ormanda Yangın: Müdahale Devam Ediyor
Güncelleme:
Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; alevlere 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Mehmet İNAN-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
