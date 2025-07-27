Bursa'da Orman Yangınına Su Taşıyan Tanker Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Orman Yangınına Su Taşıyan Tanker Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri müdahalede bulundu.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bir firmaya ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan iki kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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