Bursa'da orman yangını soruşturmasında bir tutuklama

Bursa'da orman yangını soruşturmasında bir tutuklama
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla ilgili olarak bir şüpheli tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Yangının motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı, 7 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Alacaat Mahallesi'nde 2 Temmuz'da çıkan ve ertesi gün söndürülen orman yangınıyla ilgili, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

MOTORLU TESTERENİN KIVILCIMI NEDEN OLMUŞ

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınına, bölgede ağaç kesimi için kullanılan motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın sebebiyet verdiğini tespit etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Onur A. (26), taksirle yangına sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Zanlılardan H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüphelilerden B.G. (16) ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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