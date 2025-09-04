Haberler

Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

BURSA'da, Orhaneli ve Keles ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Orhaneli ilçesi Göynükbelen ve Keles ilçesi Kozbudaklar mahalleleri arasındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

