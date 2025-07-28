Bursa'da Orman Yangını Şüphelisi Gözaltında

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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde süren orman yangını ile ilgili olarak, geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir kişi gözaltına alındı. Bursa Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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