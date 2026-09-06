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Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: 3 Hava Aracıyla Müdahale

Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: 3 Hava Aracıyla Müdahale
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Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde anız yakılması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, 3 hava aracı, 15 arazöz, iş makinesi ve 66 personelle yangına müdahale ediyor.

3 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan anızların yakılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangına 3 hava aracı,15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel ile müdahale ediliyor.

Muhammet SEZGİN/KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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