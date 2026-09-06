Bursa'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: 3 Hava Aracıyla Müdahale
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde anız yakılması sonucu başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, 3 hava aracı, 15 arazöz, iş makinesi ve 66 personelle yangına müdahale ediyor.
3 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan anızların yakılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangına 3 hava aracı,15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel ile müdahale ediliyor.
Muhammet SEZGİN/KESTEL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı