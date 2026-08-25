Bursa'da Orman Yangını 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçrayan, 2 uçak, 4 helikopter, 18 arazöz ve su tankeri, 12 iş ve hizmet aracı ile 98 personelle müdahale edilen yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Nilüfer'de orman dışı alanda meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Yangınla mücadelemizde bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizlere vereceğiniz en büyük destek, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı