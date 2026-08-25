Bursa'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve havadan ile karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları ateş yakmamaları ve anız-bahçe atıklarını yakmamaları konusunda uyardı.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçraya yangın 2 saatte kısmen kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Sıcaklıkların yüksek, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu bugünlerde yangına karşı çok daha dikkatli olmalıyız. Küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atıklarını kesinlikle yakmayalım. #YeşilVatan'ımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.