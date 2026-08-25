Haberler

Bursa'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

Bursa'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve havadan ile karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları ateş yakmamaları ve anız-bahçe atıklarını yakmamaları konusunda uyardı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçraya yangın 2 saatte kısmen kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Sıcaklıkların yüksek, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu bugünlerde yangına karşı çok daha dikkatli olmalıyız. Küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atıklarını kesinlikle yakmayalım. #YeşilVatan'ımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den mutlak butlan hamlesi! Başvuru geri çekildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Alevler şehri sardı: Helikopterler peş peşe havalandı

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış