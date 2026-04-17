Bursa'da "okula saldırı yapılacağı" paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sosyal medya üzerinden 'okula saldırı gerçekleştirileceği' yönünde paylaşımda bulunan 16 yaşındaki öğrenci U.E.Ö. tutuklandı. Okul çantasındaki incelemede saldırıya yönelik çizimler bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde "okula saldırı gerçekleştirileceği" yönünde sosyal medyadaki öğrenci gruplarında yaptığı paylaşımla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.

Sosyal medyadaki öğrenci gruplarında "Atatürk Lisesine saldırı yapılacağı ve katliam olacağı" şeklinde paylaşımda bulunulduğu ihbarı üzerine paylaşımı gerçekleştirdiği belirlenen 16 yaşındaki U.E.Ö, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalandı.

Okul çantasındaki resim defterinde yapılan incelemede öğrencinin, "okulun güvenlik kulübesi, müdür lojmanı, spor salonu ve okul binasına ateş edilmesi ile el bombası atılması" resmini çizdiği belirlendi.

Gözaltına alınan U.E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında