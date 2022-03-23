Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma - Haberler

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Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma

AA - İsmail Özdemir - Güncel
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Bursa'da öğrencilerin oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına soruşturma

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf oturma düzeninin değiştirilmek istendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, "Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme, soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Osmangazi, Bursa, Güncel, Haberler

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