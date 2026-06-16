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Bursa'da öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tiyatro sanatını yakından tanıdı

Bursa'da öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tiyatro sanatını yakından tanıdı
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen projede öğrenciler, tiyatro sanatının farklı yönlerini tanıdı. Sanatçılarla söyleşiler yapan öğrenciler, oyunculuk, yönetmenlik, dekor ve kostüm gibi süreçler hakkında bilgi aldı. Proje finalinde öğrencilerin hazırladığı sekiz oyun sahnelendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen projede öğrenciler, tiyatro sanatının farklı yönlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, sanatın eğitici ve dönüştürücü gücünü genç kuşaklarla buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları öğrencilerle bir araya gelerek tiyatro sanatı üzerine söyleşiler gerçekleştirdi.

Öğrenciler, sahne önünde olduğu kadar sahne arkasında da büyük bir emeğin bulunduğunu keşfederken, tiyatro üretim süreçlerine dair önemli bilgiler edindi.

Proje kapsamında Bursa'nın çeşitli okullarında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler oyunculuk, yönetmenlik, dekor, kostüm ve sahneleme süreçleri hakkında bilgi alma imkanı buldu. Sanatçılar, mesleki deneyimlerini gençlerle paylaşırken öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Projenin finalinde ise öğrencilerin hazırladığı sekiz tiyatro oyunu, BDT Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde izleyiciyle buluştu. Öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimleri sahneye taşıyarak sanatın birleştirici gücünü izleyicilerle buluşturdu.

BDT Müdürü Sezai Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, sanatın çocukların ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkati çekti.

Tiyatronun yalnızca bir sahne sanatı olmadığına değinen Yılmaz, "Tiyatro aynı zamanda bireyin kendini ifade etmesini, empati kurmasını ve özgüven kazanmasını sağlayan güçlü bir eğitim aracıdır. Gençlerimizin sanatla daha fazla buluşmasına katkı sunan bu değerli iş birliğinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Cem Şan
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