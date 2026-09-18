Bursa'da öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı

Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Bursa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, yaptığı konuşmada, çocukların umudunu ve ortak insanlık vicdanını diri tutmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinliğin önemini vurgulayan Çokgezer, şunları kaydetti:

"Bugün gökyüzüne bırakacağımız her uçurtma, bir çocuğun masum duasını, bir annenin umudunu ve yüreklerimizdeki barış özlemini semaya taşıyacaktır. Bizler, merhameti medeniyetinin özü bilmiş bir milletiz. Evlatlarımızı sadece bilgiyle değil, vicdan, adalet ve sorumluluk bilinciyle yetiştirmeyi en temel vazifemiz görüyoruz. Gökyüzünde korkunun değil, uçurtmaların gölgesi olsun, uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara ve dünya barışına kalsın."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, etkinlik alanında kurulan tematik çadırları ve stantları ziyaret etti.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA