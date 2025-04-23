Bursa'da Öğrenci, Emniyet Müdürü Koltuğuna Oturdu

BURSA İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenci Zeynep Miray Bozkurt'a devretti. Koltuğa oturduktan sonra telsizle anons yapan Bozkurt, bayramı kutlayıp, polislere görevinde başarılar diledi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 2 öğrenciyi makamında ağırladı. Zaimoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra makamını öğrenci Zeynep Miray Bozkurt'a devretti. Canaydın İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Miray Bozkurt, telsizle anons yapıp herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, tüm emniyet personeline görevlerinde başarılar diledi.