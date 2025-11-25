Haberler

Bursa'da Motosikletli Akrobasi Yapan Sürücü Traffic Tehlikeye Attı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrobasi hareketleri yapan motosikletli sürücü, plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi ve polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyip, akrobasi hareketleri yapan sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir motosikletli, önce plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Motosikletli daha sonra aracı ile kaldırıma çıkıp, akrobasi hareketleri yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken; polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
