Motosikletin otomobile çarptığı kaza kask kamerasında

Motosikletin otomobile çarptığı kaza kask kamerasında
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, sola dönen otomobile motosiklet çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, motosikletten düşen sürücü yaralandı.

BURSA'da motosikletin dönüş yapan otomobile çarptığı anlar, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 14 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Sola dönmek için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobile, motosiklet çarptı. O anlar kask kamerasına yansırken, devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
