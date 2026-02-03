Haberler

Bursa'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Orhangazi'de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolunun Yalova istikametinde seyreden M.B. 34 idaresindeki 16 VK 752 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.S'ye (57) çarptı.

Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü, yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
