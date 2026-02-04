Haberler

Bursa'da otomobile çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Yalova- Bursa kara yolu Orhangazi İlçe Terminali civarında, Beytullah B. yönetimindeki 34 MFS 112 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Hülya U. yönetimindeki 34 EDG 618 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasında bulunan yolcu Muhammed K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
