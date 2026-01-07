Haberler

Çarptığı yaralı kadına yardım etmek yerine aracını kontrol etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da hafif ticari aracıyla motosiklete çarpan sürücü, yaralı kadına yardım etmek yerine aracını kontrol etti. O anlar araç kamerasına yansıdı.

BURSA'da hafif ticari aracıyla motosiklete çarpan sürücü, kazadan yaralı kurtulan kadına yardım etmek yerine aracını kontrol etti. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Aralık'ta saat 08.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Geçit Mahallesi Mudanya Yolu'nda meydana geldi. Sinyal vermeden şerit değiştiren sürücünün kullandığı 16 BMZ 614 plakalı hafif ticari araç, sol şeritte ilerleyen motosiklete çarptı. Savrulup metro hattı duvarına çarpan motosikletten düşen kadın sürücü, aracın arka tekerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaralı motosikletliye yardım etmek yerine aracını kontrol etti. O anlar, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim