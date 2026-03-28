Otomobille çarpışıp elektrik panosuna savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Rabia Bozkurt otomobille çarpıştıktan sonra elektrik panosuna çarparak yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Ankara yolu Kestel yönünde meydana geldi. İddiaya göre; caddede ilerleyen otomobilin sürücüsü, ara sokağa dönmek için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile sokak arasından geçmek isteyen Rabia Bozkurt yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosikletten savrulan Bozkurt, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çevredekiler yaralının yardımına koşarken, otomobil sürücüsü araçtan inerek Bozkurt'tan özür dileyip kazanın kasıtlı olmadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Rabia Bozkurt, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
