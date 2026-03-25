Bursa'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü Murat Akdemiray (38) hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akdemiray yönetimindeki 16 BZY 232 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan Akdemiray ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akdemiray'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akdemiray'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

Türkiye'nin komşusu da savaşa katılmak üzere! Tam yetki verdiler
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Kaybolan amatör dağcı, kazdığı çukurda hayatta kaldı

Kaybolan dağcı akılalmaz yöntemi ile hayatta kaldı