Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat Akdemiray (38) yönetimindeki 16 BZY 232 plakalı motosiklet, Edebey Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Akdemiray'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci