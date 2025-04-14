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Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa Çevre Yolu'nda, motosikletin kamyonete arkadan çarpması sonucu sürücü Yusuf Mayil hayatını kaybetti. Olay, Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Bursa'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa Çevre Yolu'nda Bursa'dan İzmir istikametine giden Yusuf Mayil idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, Aykut A. yönetimindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda arkadan çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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