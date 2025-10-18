Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

İnegöl'de kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Tofik B. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkınca kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kırgızistan uyruklu Tofik B.(51) yönetimindeki 16 BNE 922 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Başını kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tofik B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEHÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
