Bursa'da Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yasin S. (28) idaresindeki 16 BBB 188 plakalı motosiklet, Camikebiir Mahallesi Dervişbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.S'ye (6) ve İlker G (58) idaresindeki 16 ANE 571 plakalı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel