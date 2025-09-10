Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklettin çarptığı çocuk yarandı.

Yasin S. (28) idaresindeki 16 BBB 188 plakalı motosiklet, Camikebiir Mahallesi Dervişbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.S'ye (6) ve İlker G (58) idaresindeki 16 ANE 571 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara

Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran sakatlıktan dönemedi! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Duran sakatlıktan dönemedi! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.