Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mısır uyruklu 50 yaşındaki Muhammed E., arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mısır uyruklu Muhammed E. (50), arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Muhammed E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Muhammed E'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
