Dönüş yapan minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dönüş yapan bir minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da dönüş yapan minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. C.K. yönetimindeki motosiklet, dönüş yapan kapalı kasa minibüse çarptı. Motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
