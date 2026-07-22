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Kaldırıma çıkıp iş yerine çarpan minibüs, boş arsaya girdi

Kaldırıma çıkıp iş yerine çarpan minibüs, boş arsaya girdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü, sürücüsünün tansiyon yükselmesi sonucu fenalaşmasıyla kaldırıma çıkıp bir tekel bayisine çarptı. Hafif yaralanan sürücü olay yerinde tedavi edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü kaldırıma çıkıp, bir tekel bayinin girişine çarptıktan sonra boş arsaya girdi. Direksiyon başında fenalaştığı iddia edilen sürücü, hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsünün sürücüsü Murat A. (50), iddiaya göre tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan minibüs, önce bir tekel bayisinin girişine çarptı, ardından 100 metre boyunca kaldırım üzerinde ilerleyerek boş arsaya girdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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