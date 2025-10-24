Bursa'da Minibüs Durağına Mermi Isabet Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş-Panayır minibüs duraklarının bekleme alanındaki çatıya yorgun mermi isabet etti.

Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki Demirtaş-Panayır dolmuş hattının bekleme alanındaki çatıya isabet eden çekirdek, sacı delerek beton zemine düştü.

Mermi paniğe neden olurken, isabet ettiği alanda o sırada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.