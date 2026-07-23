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Bursa'da Manzara İzlerken Düşen Kadın Polisten Kaçtı

Bursa'da Manzara İzlerken Düşen Kadın Polisten Kaçtı
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Emel Ç., taş duvardan düşünce yardım için gelen polisten kaçtı. AFAD ve polis ekipleri 2 saat sonra onu ormanda buldu.

BURSA'da manzara izlemek için çıktığı taş duvardan düşen Emel Ç. (36), yardım için gelen polisten kaçtı. Yaralı halde ormana kaçan kadın, AFAD ve polis ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emel Ç., taş duvarın üzerine çıkarak Bursa manzarasını seyretmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybettiği iddia edilen Emel Ç., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kendisine yardım etmek için gelen polisi gören kadın, yaralı halde ormana kaçtı. AFAD ekipleri ile birlikte ormanda yapılan aramada Emel Ç. 2 saat sonra bulundu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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