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Bursa'da maden patlatmasında trajik kaza: Patlatma sorumlusu hayatını kaybetti

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kömür madeni sahasında patlatma işlemi sonrası kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusu hayatını kaybetti.

Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından patlatma işlemi yapıldı. Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

Bursa'da maden patlatmasında trajik kaza: Patlatma sorumlusu hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Emin Alper - Güncel
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