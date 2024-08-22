Bursa'da Maden Ocağında Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki maden ocağının açık alanındaki kulede çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.

İlçede özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağının vinç kulesinde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü olay yerine ihbar sonucu Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Binada yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunduğu için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramasını önledi.

Gece boyu süren müdahalenin ardından yangını söndüren ekipler, gerekli önlemleri alarak sabah saatlerinde soğutma çalışması yaptı.

Vinç kulesinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.