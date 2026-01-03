Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Reklam tabelalarının devrildiği ve vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Meteoroloji, lodosun hızının yarın 75 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi.

BURSA'da, saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Reklam tabelalarının devrildiği görülen kentte, vatandaşlardan bazısı yürümekte zorluk çekti.

Kentte sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı zaman zaman 51 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle reklam tabelaları devrildi. Bazı kişilerin rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü. Hava sıcaklığının en yüksek 14 derece olarak ölçüldüğü kentte, lodosun hızının saatte 75 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; kentte kuvvetli rüzgar etkisini yarın gece yarısına kadar sürdürecek. Lodosun yarınki hızı ise zaman zaman 70 kilometreye ulaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi

Tehlikeyi görünce, prezervatife yüklü zam getirdiler
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım

Dünyaca ünlü yerde, ezan sesini ilk kez duyunca hemen kayda aldı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Merih'in gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı