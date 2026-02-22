Haberler

Kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunan H.Ç. isimli şüpheli, 30 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle tespit edilip yakalandı. Olay yerinde çeşitli deliller ele geçirildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli H.Ç., 30 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı.

Ulucami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya soygun amacıyla giren ancak eylemini gerçekleştiremeden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kuyumcu dükkanındaki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı, 30 saatlik görüntünün izlenmesiyle H.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Adresteki aramada, şüphelinin olay sırasında giydiği değerlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü personel kıyafeti, sarı eldivenler, motorcu kaskı, olayda kullanıldığı değerlendirilen elektrikli skuter, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği, 16 adet kartuş ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
